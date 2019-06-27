Зеленский сменил состав конкурсной комиссии по отбору директора ГБР
Президент освободил от обязанностей членов комиссии, назначенных Порошенко
Президент Владимир Зеленский сменил состав конкурсной комиссии по отбору директора Государственного бюро расследований.
Об этом говорится в указе №457 от 26 июня.
Так, согласно документу, Зеленский освободил от исполнения обязанностей членов комиссии, назначенных бывшим президентом Петром Порошенко: Татьяну Слипачук (председатель Центральной избирательной комиссии), Романа Майданика и Виктора Самохвалова.
Президент назначил новых членов комиссии: Александра Костенко и Оксану Квашу (заведующего отделом и ведущую научную сотрудницу отдела проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им. Корецкого Национальной академии наук), Виктора Кошинца (начальника отдела подготовки прокуроров по организации работы в органах прокуратуры и преподавания профессиональной этики Института специальной подготовки Национальной академии прокуратуры).
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, 22 ноября 2017 года Порошенко назначил директором ГБР Романа Трубу.
В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева запретил Трубе осуществлять единолично без согласования с заместителями ряд полномочий, в том числе увольнять сотрудников. Несмотря на это, в мае он уволил четырех человек, в том числе директора территориального управления в Полтаве.
3 июня Генпрокуратура завела дело на директора ГБР Трубу по жалобе руководителей совета общественного контроля.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
27.06.2019 10:14