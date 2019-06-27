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Партия Вакарчука сняла с выборов кандидата, оказавшегося зятем Загория Овцевод Огнев баллотировался по округу 121 во Львовской области. Фото: kurkul.com Партия "Голос" Святослава Вакарчука сняла с выборов кандидата в депутаты Дмитрия Огнева, который оказался зятем нардепа от БПП Глеба Загория. Об этом сообщила пресс-служба "Голоса". "Партия «Голос» отзывает кандидата в народные депутаты в одномандатном округе №121 Львовской области Дмитрия Огнев. Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огнева дали основания утверждать, что кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы", - говорится в фейсбуке партии. Неделю назад программа "Схемы" сообщила, что Дмитрий Огнев и Глеб Загорий имеют родственные связи и прописку в одной квартире. Огнев, как оказалось, женат на сестре Загория Наталье. Огнев является владельцем большой овечьей фермы "Меринос-Запад".

LB.ua

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