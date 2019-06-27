Суд отстранил мэра Василькова от должности

Печерский районный суд Киева отстранил от занимаемой должности мэра города Васильков Владимира Сабадаша.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"В апреле полиция начала уголовное производство по факту подкупа избирателей в интересах одного из кандидатов в президенты Украины под видом городской бюджетной программы «Забота», где людям раздавали по 1 тыс. гривен. Вчера Печерский райсуд Киева принял решение об отстранении мэра Василькова Владимира Сабадаша от занимаемой должности. Надеемся, это станет хорошей превенцией для всех остальных на этих выборах", - сообщил замначальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Суд избрал Сабадашу меру пресечения в виде личного обязательства - он не должен покидать пределы города. Кроме того, он он должен уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Мэру Василькова объявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 27 (организация или управления преступлением) ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 357 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом).

Напомним, мэр Василькова Сабадаш подозревается в растрате госимущества. 19 апреля 2019 года ему сообщили о подозрении за безосновательную выплату материальной помощи перед выборами.

В мае заместителя Сабадаша задержали при получении взятки от представителя землеустроительной организации за возобновление госрегистрации пяти земельных участков.