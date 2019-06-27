РоSSия обвинила молдавского олигарха Плахотнюка в руководстве наркосиндикатом

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

РоSSия обвинила молдавского олигарха Плахотнюка в руководстве наркосиндикатом
Владимир Плахотнюк
Фото: sputnik.md

МВД РоSSии предъявило обвинение экс-лидеру Демократической партии Молдовы бизнесмену Владимиру Плахотнюку в руководстве наркосиндикатом. По версии следствия, он участвовал в поставках марокканского гашиша в РоSSию через Испанию, передает РБК.

Одному из богатейших бизнесменов Молдовы Владимиру Плахотнюку инкриминируется руководство преступным сообществом и участие в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ). Также Плахотнюка, который долгие годы считался самым влиятельным человеком Молдовы, обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщили в МВД, Плахотнюк, местонахождение которого сейчас достоверно не известно, проходит по уголовному делу о транснациональном преступном сообществе, которое организовало канал поставок гашиша из Северной Африки транзитом через Евросоюз в страны СНГ.

"Плахотнюк, имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе с лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии", - заявили в МВД.

По данным следствия, ОПГ была создана летом 2012 года, ее возглавили криминальный авторитет Олег Прутяну по прозвищу Борман и "иные лица из числа уроженцев Молдавии и Испании".

В полиции заявили, что есть доказательства того, что летом 2012 года Плахотнюк присоединился к одному из крупнейших наркобаронов Олегу Прутяну по кличке Борман. В МВД также заочно обвиняют в соучастии с наркокартелем депутата молдавского парламента Константина Цуцуи.

Кроме того, сообщается, что в период с августа 2012 года в июне 2019 года правоохранители РоSSии, Молдовы, Беларуси и Испании в рамках операции "Пиренейский излом" изъяли более 1 тонны гашиша и задержали более 60 участников наркосиндиката Плахотнюка.

В то же время, в материалах следствия также упоминается торговля людьми, сутенерство, заказные убийства, рейдерские захваты банков и предприятий, хищения из финансово-банковской системы.

Кроме этого, Плахотнюка обвиняли в организации схем, по которой из РоSSии было выведено более 37 млрд долларов. В течение 2013-2014 годов Плахотнюк осуществлял перевод денег из роSSийских банков в молдавские под предлогом продажи валюты. Но когда деньги доставлялись, они списывались со счетов по поддельным решениям судов Молдовы.

Также в 2017 году Плахотнюка заочно арестовали за участие в организации неудавшегося покушения на жизнь молдавского и роSSийского предпринимателя Ренато Усатого.

Ранее сообщалось, что Плахотнюк, который выехал из страны сразу после объявления об отставке прежним правительством, заявил, что не планирует уходить из политики.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседанияУкраинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
В Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальникаВ Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальника
Житель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятымЖитель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятым
Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходитГеращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходит
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко: многие забыли о том, что РоSSия не изменила планы захватить УкраинуПорошенко: многие забыли о том, что РоSSия не изменила планы захватить Украину
Порошенко: РоSSия через Медведчука требовала освободить убийц, которые не имели отношения к ОРДЛОПорошенко: РоSSия через Медведчука требовала освободить убийц, которые не имели отношения к ОРДЛО
РоSSия начала выдавать паспорта жителям ОРДЛОРоSSия начала выдавать паспорта жителям ОРДЛО
В случае возвращения в ПАСЕ РоSSия планирует включить в делегацию депутатов от оккупированного КрымаВ случае возвращения в ПАСЕ РоSSия планирует включить в делегацию депутатов от оккупированного Крыма
Зеркаль в Гааге: РоSSия украла у Украины более 9 млрд кубометров природного газаЗеркаль в Гааге: РоSSия украла у Украины более 9 млрд кубометров природного газа
Германия и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничестваГермания и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничества
РоSSия обжаловала решение арбитража по крымским активам, принятое в пользу "Укрнафты"РоSSия обжаловала решение арбитража по крымским активам, принятое в пользу "Укрнафты"
РоSSия не будет выполнять требования Международного трибунала по украинским морякамРоSSия не будет выполнять требования Международного трибунала по украинским морякам
РоSSия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"РоSSия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
РоSSия просит созвать Совбез ООН из-за украинского закона о языкеРоSSия просит созвать Совбез ООН из-за украинского закона о языке
Последние новости
Подгружаем последние новости