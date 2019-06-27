РоSSия обвинила молдавского олигарха Плахотнюка в руководстве наркосиндикатом
Ему грозит пожизненное лишение свободы.
МВД РоSSии предъявило обвинение экс-лидеру Демократической партии Молдовы бизнесмену Владимиру Плахотнюку в руководстве наркосиндикатом. По версии следствия, он участвовал в поставках марокканского гашиша в РоSSию через Испанию, передает РБК.
Одному из богатейших бизнесменов Молдовы Владимиру Плахотнюку инкриминируется руководство преступным сообществом и участие в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ). Также Плахотнюка, который долгие годы считался самым влиятельным человеком Молдовы, обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Как сообщили в МВД, Плахотнюк, местонахождение которого сейчас достоверно не известно, проходит по уголовному делу о транснациональном преступном сообществе, которое организовало канал поставок гашиша из Северной Африки транзитом через Евросоюз в страны СНГ.
"Плахотнюк, имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе с лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии", - заявили в МВД.
По данным следствия, ОПГ была создана летом 2012 года, ее возглавили криминальный авторитет Олег Прутяну по прозвищу Борман и "иные лица из числа уроженцев Молдавии и Испании".
В полиции заявили, что есть доказательства того, что летом 2012 года Плахотнюк присоединился к одному из крупнейших наркобаронов Олегу Прутяну по кличке Борман. В МВД также заочно обвиняют в соучастии с наркокартелем депутата молдавского парламента Константина Цуцуи.
Кроме того, сообщается, что в период с августа 2012 года в июне 2019 года правоохранители РоSSии, Молдовы, Беларуси и Испании в рамках операции "Пиренейский излом" изъяли более 1 тонны гашиша и задержали более 60 участников наркосиндиката Плахотнюка.
В то же время, в материалах следствия также упоминается торговля людьми, сутенерство, заказные убийства, рейдерские захваты банков и предприятий, хищения из финансово-банковской системы.
Кроме этого, Плахотнюка обвиняли в организации схем, по которой из РоSSии было выведено более 37 млрд долларов. В течение 2013-2014 годов Плахотнюк осуществлял перевод денег из роSSийских банков в молдавские под предлогом продажи валюты. Но когда деньги доставлялись, они списывались со счетов по поддельным решениям судов Молдовы.
Также в 2017 году Плахотнюка заочно арестовали за участие в организации неудавшегося покушения на жизнь молдавского и роSSийского предпринимателя Ренато Усатого.
Ранее сообщалось, что Плахотнюк, который выехал из страны сразу после объявления об отставке прежним правительством, заявил, что не планирует уходить из политики.
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