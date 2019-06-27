Боевики снова обстреляли дома мирных жителей Авдеевки

В результате обстрелов повреждено два жилых дома на ул. Лесная.

Сегодня, около пяти утра боевики снова открыли огонь по мирному населению и обстреляли жилые дома в Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на фейсбуке.

Фото: Joint Forces OperationFB

При обстрелах, боевики РФ применили минометы 120 мм. калибра, в результате чего повреждено два дома на ул. Лесная. В частности, крыша, она, и стены.По предварительной информации огонь был открыт по направлению Минерального.

Фото: Joint Forces OperationFB

Сейчас на месте события работает наблюдательная группа "Авдеевка" СЦКК.

Фото: Joint Forces OperationFB

"Отмечаем, что вооруженные формирования РФ продолжают безответственно уничтожать жилые дома мирного населения, инфраструктуру, нарушая все нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Фото: Joint Forces OperationFB

Фото: Joint Forces OperationFB

Фото: Joint Forces OperationFB

Напомним, сегодня, 26 июня в районе Станицы Луганской началось разведение сил, которое продлится до 28 июня.

Еще осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года. У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке постоянно срывался.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседанияУкраинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
В Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальникаВ Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальника
Житель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятымЖитель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятым
Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходитГеращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходит
Блок рекламы


Похожие новости
Пресс-секретарь Мелании Трамп заменит Сару Сандерс на посту спикера Белого домаПресс-секретарь Мелании Трамп заменит Сару Сандерс на посту спикера Белого дома
В Харькове снова облили краской памятник УПАВ Харькове снова облили краской памятник УПА
Садовый снова анонсировал переговоры с "Голосом"Садовый снова анонсировал переговоры с "Голосом"
Суд отправил под домашний арест участника банды "Крымское казачье войско", который помогал оккупировать КрымСуд отправил под домашний арест участника банды "Крымское казачье войско", который помогал оккупировать Крым
Политзаключенного Балуха снова поместили в штрафной изоляторПолитзаключенного Балуха снова поместили в штрафной изолятор
60% жителей Южного Судана оказались на грани голода60% жителей Южного Судана оказались на грани голода
Жителей Крыма при пересечении админграницы с Украиной обяжут указывать цель поездки - МинВОТЖителей Крыма при пересечении админграницы с Украиной обяжут указывать цель поездки - МинВОТ
Данилюк и делегация СНБО посетили передовые позиции Авдеевки в зоне ООСДанилюк и делегация СНБО посетили передовые позиции Авдеевки в зоне ООС
Снайперу "Омеги", подозреваемому в убийстве Александра Храпаченко, суд сменил домашний арест на ночнойСнайперу "Омеги", подозреваемому в убийстве Александра Храпаченко, суд сменил домашний арест на ночной
Боевики 40 минут прицельно обстреливали Станицу ЛуганскуюБоевики 40 минут прицельно обстреливали Станицу Луганскую
Последние новости
Подгружаем последние новости