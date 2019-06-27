Боевики снова обстреляли дома мирных жителей Авдеевки
В результате обстрелов повреждено два жилых дома на ул. Лесная.
Сегодня, около пяти утра боевики снова открыли огонь по мирному населению и обстреляли жилые дома в Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на фейсбуке.
При обстрелах, боевики РФ применили минометы 120 мм. калибра, в результате чего повреждено два дома на ул. Лесная. В частности, крыша, она, и стены.По предварительной информации огонь был открыт по направлению Минерального.
Сейчас на месте события работает наблюдательная группа "Авдеевка" СЦКК.
"Отмечаем, что вооруженные формирования РФ продолжают безответственно уничтожать жилые дома мирного населения, инфраструктуру, нарушая все нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 26 июня в районе Станицы Луганской началось разведение сил, которое продлится до 28 июня.
Еще осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.
Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года. У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке постоянно срывался.
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Политика
27.06.2019 09:57