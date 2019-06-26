В аэропорту Запорожья задержали исламского террориста

Также пограничники задержали гражданина Нидерландов, которого разыскивает полиция Франции.

В аэропорту Запорожья задержали исламского террориста
Фото: dpsu.gov.ua

В Запорожском аэропорту пограничники задержали гражданина Таджикистана, который числится в международном розыске и входит в состав известной исламской террористической организации. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Иностранец прибыл в Запорожье авиарейсом из Турции якобы с туристической целью, но, выяснилось, что он входит в одну из известных исламских террористических организаций.

Кроме того пограничники задержали гражданина Нидерландов, которого с 2018 года разыскивали правоохранительные органы Франции. Мужчина ехал рейсовым автобусом до Варшавы через пункт пропуска «Ягодин».

Согласно данным Госпогранслужбы, по этим фактам проинформировали украинское бюро Интерпола в Киеве, а иностранцев передали сотрудникам Нацполиции.

Напомним, вчера, 25 июня пограничники не пустили на территорию Украины депутата роSSийской Государственной думы. Пограничники выяснили, что роSSийскому политику запрещен въезд в Украину. Гражданина РФ вернули обратным рейсом в РоSSию.


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