Оккупационный суд оштрафовал крымчанина за украинский флаг во дворе

Его признали виновным по статье "пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".

Подконтрольный Кремлю Сакский районный суд Крыма оштрафовал на 2 тысячи рублей жителя села Орехово, проукраинского активиста Олега Приходько.

Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии".

Как рассказал сам Приходько, его признали виновным по ч.1. ст. 20.3 кодекса об административных правонарушениях РФ (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

"Они очень долго думали вердикт. Суд начался в 4 часа дня и закончился почти в 11 вечера. 67 страниц, целый том, на меня составили, что я занимаюсь пропагандой… Все это фальшь. Это все из-за того, что у меня в машине украинский и крымскотатарский флаг. И дома под беседкой развевается украинский флаг. Это все из-за этого", - пояснил Приходько.

Он также рассказал, что ранее, 21 июня, его вызвали в роSSийскую прокуратуру. Приходько вменяют административное нарушение по ст.20.3, которое предусматривает штраф в размере от 1до 2 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест сроком до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения.

В феврале сотрудники ФСБ РФ провели в доме Приходько обыск, в ходе которого изъяли украинскую символику, украинские и красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и CD-диски.

После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. Следственные действия ему пояснили тем, что накануне неизвестные разрушили памятник советским солдатам в парке города Саки. Приходько рассказал, что не был в том парке уже несколько лет.

Он связывает происходящее со своей проукраинской позицией и с тем, что ранее представлял в Сакском районе политическую партию ВО "Свобода", которая с 2014 года в РФ запрещена.

РоSSийские силовики не комментировали обыски у Приходько.

В июне 2016 года роSSийские силовики уже задерживали активиста - за украинские номерные знаки на автомобиле.

Напомним, ранее оккупационный суд Крыма приговорил крымчанина Владимира Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел. С 29 марта 2019 года Балух находится в ИК-4 в Торжке Тверской области, куда его вывезли против его воли.

Владимир Балух - житель села Серебрянка Раздольненского района Крыма. После аннексии полуострова он публично высказывался о том, что включение Крыма в состав РоSSии является незаконным. В знак протеста в марте 2014 он вывесил государственный флаг Украины на крыше своего дома. После этого "власти" полуострова стали преследовать его.

Впоследствии флаг был сорван, а его пытались обвинить в краже запчастей от трактора Т-74 и автомобиля ВАЗ.

Позже сотрудники роSSийского ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.