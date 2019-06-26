С начала года полиция задержала несколько групп липовых активистов-вымогателей

Некоторые "активисты" заявляли, что полиция их преследует якобы за активную гражданскую позицию.

С начала года полиция задержала несколько групп липовых активистов-вымогателей
Фото: ua-reporter.com

С начала года Нацпролиция разоблачила несколько групп "общественных активистов", которые вымогали деньги у граждан за нераспространение дискредитирующих материалов. Девяти человекам уже объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Среди разоблаченных - руководители организаций, "которые позиционировали себя как борцы с коррупцией и произволом властей".

"В последнее время участились случаи обращений в правоохранительные органы граждан, которые сообщают о давлении на них со стороны представителей общественных организаций. Требования довольно просты: определенная сумма средств за не проведение мероприятий, направленных на дискредитацию лица", - сказано в сообщении.

Перед тем, как прийти к бизнесмену или публичному лицу, злоумышленники заранее готовились: проводили сбор конфиденциальной информации о всех членах его семьи, готовили фейковые материалы с компроматом и распространяли их через подконтрольные веб-ресурсы. Позже за прекращение таких действий, липовые активисты требовали деньги.

Когда полиция на основании суда проводила необходимые процессуальные действия по отношению к подозреваемым вымогателям, те начинали кампанию по дискредитации правоохранительных органов через СМИ. Липовые активисты заявляли, что полиция их преследует якобы за активную гражданскую позицию.

Полиция отметила, что это лишь один из способов избежать ответственности за совершение преступлений.

Напомним, в конце мая полиция задержала двоих человек за шантаж и вымогательство взятки у и.о. госсекретаря Минэкологии.От злоумышленников пострадавший получил ультиматум: или предоставление $100 тыс., или разглашение сведений частного и компрометирующего характера. Кроме того, они представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов.

Подозреваемых задержали после получения $100 тыс. от чиновника.


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