С начала года полиция задержала несколько групп липовых активистов-вымогателей

С начала года Нацпролиция разоблачила несколько групп "общественных активистов", которые вымогали деньги у граждан за нераспространение дискредитирующих материалов. Девяти человекам уже объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Среди разоблаченных - руководители организаций, "которые позиционировали себя как борцы с коррупцией и произволом властей".

"В последнее время участились случаи обращений в правоохранительные органы граждан, которые сообщают о давлении на них со стороны представителей общественных организаций. Требования довольно просты: определенная сумма средств за не проведение мероприятий, направленных на дискредитацию лица", - сказано в сообщении.

Перед тем, как прийти к бизнесмену или публичному лицу, злоумышленники заранее готовились: проводили сбор конфиденциальной информации о всех членах его семьи, готовили фейковые материалы с компроматом и распространяли их через подконтрольные веб-ресурсы. Позже за прекращение таких действий, липовые активисты требовали деньги.

Когда полиция на основании суда проводила необходимые процессуальные действия по отношению к подозреваемым вымогателям, те начинали кампанию по дискредитации правоохранительных органов через СМИ . Липовые активисты заявляли, что полиция их преследует якобы за активную гражданскую позицию.

Полиция отметила, что это лишь один из способов избежать ответственности за совершение преступлений.

Напомним, в конце мая полиция задержала двоих человек за шантаж и вымогательство взятки у и.о. госсекретаря Минэкологии.От злоумышленников пострадавший получил ультиматум: или предоставление $100 тыс., или разглашение сведений частного и компрометирующего характера. Кроме того, они представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов.

Подозреваемых задержали после получения $100 тыс. от чиновника.