Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов

Президент начал заполнять вакантные должности в обладминистрациях.

Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Фото: zeteam

Вице-премьер-министр Павел Розенко обнародовал список первых восьми кандидатов в губернаторы, которых президент Владимир Зеленский предложил Кабинету министров на согласование.

Этот вопрос будет рассматриваться на заседании правительства в среду, сообщил Розенко в фейсбуке.

Главой Донецкой ОГА предлагается назначить Павла Кириленко, военного прокурора Ужгородского гарнизона.

Главой Закарпатской ОГА предлагается назначить мукачевского бизнесмена Игоря Бондаренко, которому принадлежит компания "Конфакто".

Главой Киевской ОГА предлагается назначить Михаила Бно-Айрияна, заместителя директора по коммуникациям и международному сотрудничеству Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Главой Луганской ОГА предлагается назначить Виталия Комарницкого, ректора Луганского госуниверситета внутренних дел.

Главой Львовской ОГА предлагается назначить Маркияна Мальского, адвоката Arzinger, сына бывшего посла Украины в Польши Маркияна Мальского.

Главой Одесской ОГА предлагается назначить ломосборщика Андрея Андрейчикова.

Главой Херсонской ОГА предлагается назначить Юрия Гусева. Этой бывший заместитель министра обороны Украины. Он был 41 номером в списке кандидатов "Слуги народа" в Верховную Раду, но отказался от баллотирования ради должности в исполнительной власти.

Главой Черкасской ОГА предлагается назначить бизнесмена Игоря Шевченко, которому принадлежит ООО "Легкий экспорт плюс" и итальянская Hermes – Shevchenko Igor.

Напомним, что при Порошенко Донецкую ОГА возглавлял Александр Куць, Закарпатскую - Геннадий Москаль, Киевскую - Александр Терезук, Львовскую - Олег Синютка, Одесскую - Максим Степанов, Херсонской - Андрей Гордеев, Черкасской - Александр Вельбивец.

Все они, кроме Куця, уже покинули свои должности.

В Луганская ОГА нет председателя с осени прошлого года, когда уволился Юрий Гарбуз.


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