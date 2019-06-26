Трое военных ранены на Донбассе во вторник, один получил боевую травму

Во вторник, 25 июня, вооруженные формирования РоSSийской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе, в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В результате были ранены трое украинских военнослужащих, один получил боевую травму, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактическойгруппировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиций Объединенных сил: вблизи Лебединского, с направления Саханки; четыре раза окрестности Авдеевки по направлению Спартак и Ясиноватая; недалеко от поселка Марьинка, с направления Александровки; район населенного пункта Водяное по направлению Спартак; окрестности Новотроицкого в направлении Докучаевска.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Шумов с направления Шахты 6-7; рядом с населенным пунктом Южное с направления шахты имени Гагарина; по окраине Крымского по направлению Донецкий.

Напомним, 24 июня число обстрелов со стороны боевиков на Донбассе увеличилось до 44. Четверо военных получили ранения и боевые травмы.