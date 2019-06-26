Трое военных ранены на Донбассе во вторник, один получил боевую травму

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Трое военных ранены на Донбассе во вторник, один получил боевую травму
Фото: Макс Левин

Во вторник, 25 июня, вооруженные формирования РоSSийской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе, в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В результате были ранены трое украинских военнослужащих, один получил боевую травму, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактическойгруппировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиций Объединенных сил: вблизи Лебединского, с направления Саханки; четыре раза окрестности Авдеевки по направлению Спартак и Ясиноватая; недалеко от поселка Марьинка, с направления Александровки; район населенного пункта Водяное по направлению Спартак; окрестности Новотроицкого в направлении Докучаевска.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Шумов с направления Шахты 6-7; рядом с населенным пунктом Южное с направления шахты имени Гагарина; по окраине Крымского по направлению Донецкий.

Напомним, 24 июня число обстрелов со стороны боевиков на Донбассе увеличилось до 44. Четверо военных получили ранения и боевые травмы.


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