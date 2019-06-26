Суд обязал ЦИК зарегистрировать партию Саакашвили на выборы
23 июня ЦИК отказалась зарегистрировать всех кандидатов от "Руха новых сил".
Шестой апелляционный административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию зарегистировать партию Михаила Саакашвили "Рух новых сил" на внеочередных выборах в Раду.
Об этом сообщается на странице лидера партии в фейсбуке.
"Мы победили. Суд нас поддержал. Мы идем на выборы", - написал Саакашвили.
Напомним, 23 июня ЦИК отказалась зарегистрировать всех кандидатов от "Руха новых сил" Михаила Саакашвили как по списку, так и в одномандатных избирательных округах.
Саакашвили обжаловал недопуск его партии на выборы.
Выборы в Верховную Раду были объявлены 21 мая, но партия подала документы, из которых свидетельствует, что совет РНС якобы рассматривал вопросы, связанные с участием в выборах, еще 8 мая. Комиссия также констатировала, что утверждение списка кандидатов проходило с нарушением требований устава партии.
При этом Печерский районный суд Киева установил факт непрерывного проживания лидера партии в Украине, хотя последний год он провел в эмиграции после того, как Петр Порошенко аннулировал украинское гражданство Саакашвили. Новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт, и 29 мая политик прилетел в Украину. В тот же день он заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах.
4 июня мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили повести на выборы его партию "УДАР", но Саакашвили отказался.
8 июня Саакашвили объявил об участии "Руха новых сил" в парламентских выборах. В первую пятерку партии входят: сам Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.
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