Порошенко: многие забыли о том, что РоSSия не изменила планы захватить Украину

"Об этом не стоит забывать, чтобы не потерять украинское государство".

Порошенко: многие забыли о том, что РоSSия не изменила планы захватить Украину
Фото: Михаил Палинчак

В Украине нет мира, война на Донбассе продолжается, РоSSийская Федерация не скрывает своих агрессивных планов - об этом не стоит забывать, чтобы не потерять украинское государство. С таким заявлением во львовском Музее освободительной борьбы Украины, где сегодня состоялся «День рождения Героев АТО», выступил лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«У нас нет мира, у нас война. К сожалению, сейчас многие забыли об этом, потому что мы очень тщательно защищали от чувства, что в стране есть война для того, чтобы сохранилась Украины. Это украинские Герои - наши воины - разрушили планы Путина на создание Новороссии, Малороссии, планы разорвать страну. Это они стеной стали для того, чтобы сохранить наш суверенитет, остановить врага в Донбассе. Если бы они его не остановили - неизвестно, где бы он был. Или в Киеве, или во Львове. Многие забыли о том, что агрессор абсолютно никак не изменил планы захватить Украину».

Петр Порошенко напомнил, что именно в эти дни пять лет назад он подписал приказ о контрнаступлении, благодаря которому украинские военные освободили две трети оккупированного Донбасса.

«В результате приказа мы освободили 2/3 оккупированного Донбасса! Не только Мариуполь, Краматорск, Константиновка, Славянск, Лисичанск, Северодонецк. Две трети Донбасса были освобождены, и возвращен украинский флаг усилиями именно украинских героев!» - отметил он.

Петр Порошенко поблагодарил семьи погибших Героев и отметил, что жертвы войны за свободную суверенную Украину не должны быть напрасными.

«Мы не сдадимся, мы победим, потому что с нами правда, с нами Бог и с нами Украина. От отношения народа к героям зависит, имеет ли право нация на будущее - или нет. Сейчас, за последний месяц, мы видим мощное наступление врага не только на фронте, но и внутри нашего государства. Наступление на армию - они собираются ее сокращать, обрезать финансирование и давать приказ о запрете стрелять в ответ. Мы не дадим нанести армии удар в спину. Сейчас нам надо всем объединиться для того, чтобы не дать разрушить память о них - почти трех тысячах воинов, отдавших жизнь, защищая страну против роSSийской агрессии», - отметил Председатель партии «Европейская Солидарность».


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