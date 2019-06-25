Суд продлил обязательства Мангера по делу об убийстве Гандзюк

Мангер не может покидать Херсонскую область и обязан носить электронный браслет.

Шевченковский районный суд продлил обязательства для главы Херсонского облсовета Владислава Мангера. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня следственный судья Шевченковского райсуда Киева , рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство прокурора ГПУ в рамках дела об убийстве Е.Гандзюк, постановил удовлетворить ходатайство прокурора и продлить срок действия возложенных на подозреваемого В.Мангера процессуальных обязанностей", - сказано в сообщении.

Мангеру запрещено выезжать за пределы Херсонской области без разрешения следователя или прокурора, он обязан носить электронный браслет, а также сообщать об изменении своего места жительства и являться к следователю по первому требованию.

Срок действия обязанностей - до 3 августа 2019 года, постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, Мангер подозревается в организации нанесения телесных повреждений исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистке Екатерины Гандзюк, что привело к ее смерти. Ранее Генпрокуратура объявила Мангеру новое подозрение - теперь его подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Гандзюк.