Зарплата Зеленского в мае составила 12,7 тыс. гривен
Из этой суммы удержали 2,4 тыс. грн налогов
Администрация президента Владимира Зеленского обнародовала размер первой зарплаты главы государства. Информацию АП подала в ответ на запрос издания "Фактор".
В мае 2019 года новоизбранный президент получил должностной оклад в размере 12 727 грн. Надбавок и премий не установлено. Из зарплаты удержано 2481 гривен обязательных сборов и налогов.
Накануне стало известно, что Зеленский купил вторую квартиру семье львовского шахтера, погибшего на шахте "Лесная". Идею о покупке жилья вдове и детям погибшего Зеленский высказал в ходе спора с журналистами, после чего квартиру семье купил телеканал "Прямой".
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