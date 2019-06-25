Зарплата Зеленского в мае составила 12,7 тыс. гривен

Администрация президента Владимира Зеленского обнародовала размер первой зарплаты главы государства. Информацию АП подала в ответ на запрос издания "Фактор".

В мае 2019 года новоизбранный президент получил должностной оклад в размере 12 727 грн. Надбавок и премий не установлено. Из зарплаты удержано 2481 гривен обязательных сборов и налогов.

Фото: factor-news.info

Накануне стало известно, что Зеленский купил вторую квартиру семье львовского шахтера, погибшего на шахте "Лесная". Идею о покупке жилья вдове и детям погибшего Зеленский высказал в ходе спора с журналистами, после чего квартиру семье купил телеканал "Прямой".