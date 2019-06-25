На должность вице-президента ПАСЕ предлагают роSSийского депутата

Он находится под действием санкций Евросоюза.

На должность вице-президента ПАСЕ предлагают роSSийского депутата
Леонид Слуцкий

Во второй половине дня, 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы намерена провести голосование за вице-президента. На его должность предлагают заместителя президента роSSийской делегации, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Об этом сообщается в твиттере ПАСЕ.

"Поступил запрос на голосование по кандидатуре Леонида Слуцкого в качестве вице-президента Ассамблеи по РоSSии", - говорится в сообщении.

Результаты тайного голосования должны быть обнародованы утром 26 июня.

Леонид Слуцкий находится под действием санкций Евросоюза, ему запрещено въезжать в Европу.

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение РоSSии в Совет Европы. Президент Владимир Зеленский заявил о своем разочаровании относительно решения Парламентской ассамблеи Совета Европы восстановить полномочия делегации РоSSии.

В знак протеста Украинская делегация покинула зал заседания ПАСЕ. Депутат Алексей Гончаренко заявил, что делегация обращается в ВР с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения ее участия в работе ПАСЕ.


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