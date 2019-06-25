НКРЭКУ выдала лицензию "Оператору" нового энергорынка и "Гарантированному покупателю"

Новый рынок электроэнергии является частью международных обязательств Украины относительно имплементации Третьего энергопакета Европейского Союза.

НКРЭКУ выдала лицензию "Оператору" нового энергорынка и "Гарантированному покупателю"
Оксана Кривенко
Фото: Оксана Кривенко/Facebook

НКРЭКУ выдала лицензию на работу в новом рынке электроэнергии для ГП "Оператор рынка", которое будет выполнять функцию площадки для работы рынка "на сутки вперед" и внутреннесуточного рынка, а также для ГП "Гарантированный покупатель", которое будет участвовать в механизме ПСО

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании регулятора, сообщает dsnews.ua.

"Я предлагаю поддержать предложение Управления и выдать лицензию на осуществление функций оператора рынка ГП "Оператор рынка"... Решение принято", - прокомментировала первое решение председатель комиссии Оксана Кривенко.

Представляя решение о лицензии "Гарантированного покупателя", представители аппарата комиссии отметили, что госпредприятие устранило прошлые нарушения, что позволяет получить ГП соответствующую лицензию. "Предлагаю выдать лицензию ГП "Гарантированный покупатель" на право осуществления деятельности по осуществлению функции гарантированного покупателя", - отметила председатель комиссии.

Как сообщалось, 1 июля должен быть введен новый рынок электроэнергии, который является частью международных обязательств Украины относительно имплементации Третьего энергопакета Европейского Союза (ЕС). Для своевременного запуска рынка, правительством на базе государственного предприятия (ГП) "Энергорынок" создано два госпредприятия "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель".

USAID рекомендовало запустить рынок электроэнергии 1 июля в безопасном режиме. Американские эксперты считают, что открытие оптового рынка электроэнергии в безопасном режиме увеличит эффективность работы рынка и уменьшит непредсказуемость ценообразования. А также поможет выявить проблемные вопросы в правилах функционирования рынка и правовой базе.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что новый рынок электроэнергии будет введен своевременно, а ценовых шоков для потребителей не будет. Цены для населения останутся на существующем уровне благодаря принятому Кабинетом Министров Украины механизму PSO (Public Service Obligation, специальных обязательствах).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседанияУкраинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий ТымчукВ Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальникаВ Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальника
Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходитГеращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходит
Блок рекламы


Похожие новости
Герус: запуск нового энергорынка может оставить города без электричества, воды и теплаГерус: запуск нового энергорынка может оставить города без электричества, воды и тепла
Вопрос нового прохода через Керченский пролив пока не стоит, - ХомчакВопрос нового прохода через Керченский пролив пока не стоит, - Хомчак
КС дал время до конца года для исправления закона об НКРЭКУКС дал время до конца года для исправления закона об НКРЭКУ
Конституционный суд назвал создание НКРЭКУ неконституционнымКонституционный суд назвал создание НКРЭКУ неконституционным
В Молдове группа офицеров МВД перешла на сторону нового правительстваВ Молдове группа офицеров МВД перешла на сторону нового правительства
Послы Польши и Израиля выступили против нового памятника Шухевичу в Ивано-ФранковскеПослы Польши и Израиля выступили против нового памятника Шухевичу в Ивано-Франковске
Адвокат Мартыненко обвинил НАБУ в посредничестве поставкам уранового сырья из РоSSии по завышенным ценаАдвокат Мартыненко обвинил НАБУ в посредничестве поставкам уранового сырья из РоSSии по завышенным цена
В МВФ заявили о готовности к сотрудничеству с Украиной после выборов и назначения нового КабминаВ МВФ заявили о готовности к сотрудничеству с Украиной после выборов и назначения нового Кабмина
Полторак представил нового главу Генштаба Хомчака Вооруженным СиламПолторак представил нового главу Генштаба Хомчака Вооруженным Силам
Бывший член НКРЭКУ Герус стал представителем Зеленского в КабминеБывший член НКРЭКУ Герус стал представителем Зеленского в Кабмине
Последние новости
Подгружаем последние новости