Луценко назвал резолюцию ПАСЕ предательством Украины и принципов ЕС
Генпрокурор отметил, что антироSSийские санкции всегда принимались под давлением.
Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы о возвращении РоSSии в Ассамблею.
Об этом он написал в Фейсбуке.
"Оценка решения ПАСЕ очевидна. Это - предательство Украины и принципов ЕС. Но важно не ограничиваться этой оценкой внешних факторов. Стоит разобраться с самими собой", - подчеркнул Луценко.
Он также отметил, что антироSSийские санкции всегда принимались под давлением.
"Санкции против РоSSии никогда не были добровольными. Все эти годы они принимались и продолжались под давлением объединенных усилий всех ветвей украинской власти, которая опиралась на активную антипутинскую позицию общества. Если хотим и дальше удерживать и усиливать санкции против агрессора - каждый должен делать свое. Прокуратура - получать доказательства кремлевских преступлений на Донбассе и в деле крушения МН17. МИД и Минюст - добиваться решений международных судов. СНБО - ввести наконец полномасштабные санкции против РФ. Президент - возглавить процесс защиты национальных интересов", - заявил генпрокурор, отметив также важную роль общества.
"Ну и о самом важном - о роли общества. Никто в мире не будет защищать немую малороссию", - добавил Луценко и поблагодарил украинскую делегацию в ПАСЕ за отстаивание позиции.
"Они сделали все, что могли", - резюмировал генпрокурор.
Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение РоSSии в Совет Европы. В украинской делегации после этого заявили, что приостановят свое участие в организации.
Президент Владимир Зеленский также заявил о своем разочаровании касательно решения ПАСЕ.
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