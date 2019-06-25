Порошенко пообещал задействовать все свои связи, чтобы "вирус всепрощения РФ" за Крым и Донбасс не распространился дальше
Экс-президент воспринимает резолюцию ПАСЕ "как мощный вызов Украине и первый серьезный дипломатический удар".
Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прокомментировал резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета европы, которая возвращает РоSSии право голоса на заседаниях.
Об этом он написал в Фейсбуке.
Порошенко отметил, что воспринимает принятую резолюцию "как мощный вызов Украине и первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет".
"Решение ПАСЕ, которое запускает механизм возврата роSSийской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине… В ближайшее время я задействую все свои внешнеполитические связи, чтобы вирус всепрощения РоSSии за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса не распространился дальше", - подчеркнул экс-президент.
"Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, а по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена", - добавил Порошенко.
Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения роSSийской делегации в организацию. За резолюцию проголосовали 118 делегатов, против - 62, воздержались - 10.
В украинской делегации после этого заявили, что могут приостановить свое участие в организации. А в МИДе назвали резолюцию ПАСЕ - недопустимой уступкой РоSSии.
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25.06.2019 06:59