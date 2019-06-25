Видео: в Казахстане взорвался склад боеприпасов, город Арыс эвакуируют

В понедельник, 24 июня, около 9 утра по местному времени произошло возгорание на складе боеприпасов в воинской части №44856 на окраине города Арыс (Арысь). В ближайших домах выбило окна, некапитальные постройки были повреждены, а облако пыли и дыма накрыло несколько кварталов. В Туркестанской области Казахстана объявлена чрезвычайная ситуация, на место происшествия были оперативно переброшены военные и сотрудники экстренных служб. Пострадавших принимают больницы соседних городов — Шымкента и Ордабасы, в оперативный штаб вылетел президент страны Касым-Жомарт Токаев.

В Арыси проводится эвакуация местных жителей, которых размещают в лагере на значительном удалении от опасной зоны. Если с пожаром не удастся совладать до вечера, людей будут развозить по государственным и религиозным учреждениям в соседних городах, а также к родственникам, если есть такая возможность. По неподтвержденным данным, взрывами по значительной территории разбросало горящие боеприпасы, которые могут как продолжить детонировать, так и стать причиной новых пожаров.

Как сообщает портал «Спутник Казахстан», на 19 часов по местному времени есть один погибший — в его машину попал снаряд. Еще 31 человек отправлен на госпитализацию, двое из которых в тяжелом состоянии. В рамках пресс-конференции, посвященной сложившейся ситуации, министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заверил граждан и прессу, что на складе не было химического или радиоактивного оружия. Неправдой оказались и слухи, гласившие, что в этом арсенале хранились тяжелые авиабомбы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, тушение пожара продолжается.



