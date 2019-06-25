Зеленский купил квартиру семье погибшего шахтера, жилье для которой ранее приобрел телеканал "Прямой"

У Михаила Павлика остались жена и трое детей.

Зеленский купил квартиру семье погибшего шахтера, жилье для которой ранее приобрел телеканал "Прямой"
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский за свой счет купил новое жилье для семьи погибшего на шахте "Лесная" во Львовской области горняка Михаила Павлика.

У Михаила Павлика остались жена и трое детей: двое мальчиков-подростков и 8-летняя дочь.Теперь у семьи две квартиры, так как ранее семье погибшего Михаила Павлика приобрел квартиру телеканал "Прямой", сообщает 24 канал.

Известно, что семья 15 лет прожила в комнате общежития, а после снимала квартиру в Червонограде.

Уже на следующий день после трагедии на шахте "Лесная" Владимир Зеленский пообещал лично купить семье собственное жилье. Это произошло во время перепалки с журналисткой телеканала "Прямой". В частности, Зеленский предложил журналистке, чтобы он и телеканал "Прямой" скинулись 50% на 50% и купили квартиру семье шахтера.

"Через три недели после трагедии, журналисты поехали в Червоноград, где проживает семья Павликов. И нашли сразу две новых квартиры. Две недели назад большую двухкомнатную квартиру в новом шестиэтажном доме для семьи Павликов приобрел президент", - говорится в сообщении.

Фото: Зеленский купил квартиру семье погибшего горняка в этой многоэтажке

24 августа, в День независимости, здесь должны справлять новоселье. Сейчас в квартире идет ремонт, но Антонина и ее трое детей смогут заехать сюда уже в конце лета. Новая квартира площадью чуть более 90 квадратных метров находится на пятом этаже, рассказал исполняющий обязанности главы Львовской облгосадминистрации Ростислав Замлинский.

В Администрации президента историю с жильем для семьи погибшего горняка комментируют неохотно.

"Президент нигде об этом не говорил, и не собирался этого делать. Он пообещал семье, он это сделал и все. В отличие от некоторых телеканалов, которые квартиру покупали в прямом эфире", – сказал заместитель главы АП Кирилл Тимошенко.

3 июня телеканал "Прямой" купил трехкомнатное жилье площадью 72 кв. м семье погибшего шахтера в доме, где они раньше снимали квартиру. В сообщении на сайте телеканала указывалось, что по состоянию на 3 июня информации о том, что семья шахтера получила жилье от Владимира Зеленского не было. Также от главы государства не поступало никаких обращений в адрес "Прямого" о приобретении жилья.

Фото: Телеканал "Прямой" купил квартиру семье погибшего горняка в этом доме

Напомним, в ночь на 29 мая на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, погибли два горняка 1971 и 1997 года рождения.

По стечению обстоятельств именно шахта "Лесная", где произошла трагедия, упоминается в сериале "Слуга народа", в котором Зеленский сыграл роль президента. Расследование причин реальной трагедии на шахте продолжается.


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