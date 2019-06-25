Зеленский купил квартиру семье погибшего шахтера, жилье для которой ранее приобрел телеканал "Прямой"

Президент Владимир Зеленский за свой счет купил новое жилье для семьи погибшего на шахте "Лесная" во Львовской области горняка Михаила Павлика.

У Михаила Павлика остались жена и трое детей: двое мальчиков-подростков и 8-летняя дочь.Теперь у семьи две квартиры, так как ранее семье погибшего Михаила Павлика приобрел квартиру телеканал "Прямой", сообщает 24 канал.

Известно, что семья 15 лет прожила в комнате общежития, а после снимала квартиру в Червонограде.

Уже на следующий день после трагедии на шахте "Лесная" Владимир Зеленский пообещал лично купить семье собственное жилье. Это произошло во время перепалки с журналисткой телеканала "Прямой". В частности, Зеленский предложил журналистке, чтобы он и телеканал "Прямой" скинулись 50% на 50% и купили квартиру семье шахтера.

"Через три недели после трагедии, журналисты поехали в Червоноград, где проживает семья Павликов. И нашли сразу две новых квартиры. Две недели назад большую двухкомнатную квартиру в новом шестиэтажном доме для семьи Павликов приобрел президент", - говорится в сообщении.

Фото: Зеленский купил квартиру семье погибшего горняка в этой многоэтажке

24 августа, в День независимости, здесь должны справлять новоселье. Сейчас в квартире идет ремонт, но Антонина и ее трое детей смогут заехать сюда уже в конце лета. Новая квартира площадью чуть более 90 квадратных метров находится на пятом этаже, рассказал исполняющий обязанности главы Львовской облгосадминистрации Ростислав Замлинский.

В Администрации президента историю с жильем для семьи погибшего горняка комментируют неохотно.

"Президент нигде об этом не говорил, и не собирался этого делать. Он пообещал семье, он это сделал и все. В отличие от некоторых телеканалов, которые квартиру покупали в прямом эфире", – сказал заместитель главы АП Кирилл Тимошенко.

3 июня телеканал "Прямой" купил трехкомнатное жилье площадью 72 кв. м семье погибшего шахтера в доме, где они раньше снимали квартиру. В сообщении на сайте телеканала указывалось, что по состоянию на 3 июня информации о том, что семья шахтера получила жилье от Владимира Зеленского не было. Также от главы государства не поступало никаких обращений в адрес "Прямого" о приобретении жилья.

Фото: Телеканал "Прямой" купил квартиру семье погибшего горняка в этом доме

Напомним, в ночь на 29 мая на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, погибли два горняка 1971 и 1997 года рождения.

По стечению обстоятельств именно шахта "Лесная", где произошла трагедия, упоминается в сериале "Слуга народа", в котором Зеленский сыграл роль президента. Расследование причин реальной трагедии на шахте продолжается.