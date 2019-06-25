Украинская делегация в ПАСЕ допускает возможность приостановки участия в ассамблее

"Мы не видим себя в одном зале с русскими".

После возвращения полномочий делегации РоSSийской Федерации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации.

Об этом заявила исполняющая обязанности председателя комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, передает "Интерфакс-Украина".

"Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии… И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно", сказала Ионова.

Она также сообщила, что украинская делегация, будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий членов роSSийской делегации во вторник.

"Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за Генерального секретаря без Украины", - сказала Ионова.

Она также напомнила, что шестеро из 11 депутатов из роSSийской делегации находятся под мировыми санкциями, поскольку они голосовали за введение войск в Украину.

"Члены парламентской ассамблеи совершают самоубийство… это начало разрушения самой организации", - добавила депутат.

Ионова рассказала, что ранее в подобных ситуациях на помощь приходил пятый президент Петр Порошенко. "Он включался и просто звонил кому надо, держал связь и с Меркель (федеральный канцлер Германии Ангела Меркель) , и с другими". По словам Ионовой, в администрации президента Владимира Зеленского дважды проигнорировали официальные обращения представителей украинской делегации в ПАСЕ , которые предлагали встретиться с главой государства перед его визитом во Францию, чтобы рассказать "о всех угрозах, поскольку понимали позицию французов".

Она подчеркнула, что немцы и французы "сегодня и в последнее время не скрывают свою пророSSийскую политику".

Напомним, с 2014 года роSSийская делегация в ПАСЕ лишена основных полномочий. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать РоSSии право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год. В апреле 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая изначально имела целью снятия санкционного давления с РФ .