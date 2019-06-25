Аласания уволился с должности главы правления "Суспильного"

Решение НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласанией суд признал незаконным.

Аласания уволился с должности главы правления "Суспильного"
Фото: Макс Требухов

Глава правления общественного вещателя "Суспильне" Зураб Аласания уволился с должности.

Об этом он сообщил 24 июня.

По словам Аласания, такое решение он принял, чтобы выполнить закон, ведь решение суда об отмене его увольнения Наблюдательным советом НОТУ еще не вступило в силу.

"Решение суда вступит в законную силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или, если будет подана апелляция - со дня решения суда второй инстанции). К тому времени отменено судом решения НР формально действующим. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым", - заявил Аласания.

Он добавил, что председателем правления на этот период будет член правления НОТУ, ответственный за региональное развитие, Николай Чернотицкий. Сам Аласания продолжит работать в компании на позиции эксперта правления, пока решение суда не вступит в законную силу.

Как сообщалось, Шевченковский суд признал увольнение Аласании с должности в НОТУ незаконным.

Напомним, 31 января наблюдательный совет НОТУ досрочно разорвал контракт с Аласанией, временным главой НОТУ назначили Николая Чернотицкого. Позже правление компании пересмотрело это решение и отсрочило прекращение контракта.


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