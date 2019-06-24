Садовый снова анонсировал переговоры с "Голосом"

Пока никаких договоренностей между партиями не достигнуто, но разговор продолжится после того, как станет известно, кто конкретно будет зарегистрирован.

Партии "Самопомощь" и "Голос" продолжат переговоры об отказе противостояния в некоторых одномандатных округах на парламентских выборах после того, как завершится регистрация кандидатов в нардепы. Об этом сообщил лидер "Самопомощи" Андрей Садовый в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Пока никаких договоренностей между политическими силами по этому вопросу не достигнуто.

"Есть представитель с нашей стороны. Есть представитель со стороны" Голоса ". Они начали этот разговор. Взяли определенную паузу, чтобы понять, кто конкретно будет зарегистрирован. Думаю, потом можно сделать срез через рейтинги, посмотреть, у кого больше шансов, и тогда уже выйти на какое-то понимание ", - отметил Садовый.

Для примера он привел три округа во Львове: №115, №116, №118. "Есть среда адекватных людей. И они сейчас между собой должны конкурировать, когда есть люди, которые не достойны быть в политике, но имеют шанс там остаться и в дальнейшем", - подчеркнул Садовый.

По округу №115 от "взаимопомощи" идет заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, от "Голоса" - председатель общественной организации "Лучший Сыхов" Наталья Пипа. В округе №116 "Самопомощь" выдвинула своего нынешнего нардепа Ирину Подоляк, "Голос" - начальника одного из управления Львовского городского совета Марту Романяк.

Кандидата от "Самопомощи" по округу №118 пока не зарегистрировано, однако по нему выдвинул свою кандидатуру нынешний народный депутат Богдан Дубневич. От "Голоса" там баллотируется заместитель директора частного предприятия, предоставляющего услуги по демонтажу оборудования, конструкций на предприятиях и принимающего металлолом, Галина Васильченко.

Напомним, когда Андрей Садовый впервые анонсировал переговоры с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком, последний опроверг информацию о договоренностях между лидерами партий.

Еще ранее Святослав Вакарчук заявлял, что его партия не собирается объединяться с другими политическими брендами.