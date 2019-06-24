В Киеве создадут отдельный архив советских спецслужб

Документы будут доступны каждому желающему.

Здание будущего отраслевого архива
Фото: uinp.gov.ua
Здание будущего отраслевого архива

 

В Киеве появится отдельный архив для документов советских спецслужб ЧК, НКВС и КГБ. Он разместится в одном из помещений Национального банка на окраине города по улице Пуховская, 7.

Об этом говорится на сайте Украинского института национальной памяти.

В архив перевезут документы 1917-1991 годов, которые сейчас хранятся в Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки, Министерстве внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерстве обороны, Государственной пограничной службе, органах прокуратуры и судах.

Чтобы получить эти документы, потребуется только заявление и документ, удостоверяющий личность.

"Все в одном месте, комфортные читальные залы, для доступа достаточно лишь обращения и паспорта; не будет лишним бумажной волокиты, как сейчас, чтобы зайти в режимное помещение СБУ или МВД. И второе: украинские спецслужбы должны хранить украинские тайны. Мы забираем у силовиков соблазн регулировать доступ к информации о нашем прошлом", - заявил глава УИНП Владимир Вятрович.

Когда именно архив начнет работу, пока неизвестно, потому что помещение еще не готово.

В Украине доступ к архивным материалам репрессивных органов в Украине гарантирован каждому гражданину.

В апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", согласно которому вводится свободный доступ к архивам и передача их из ведомств силовых органов в Отраслевой государственный архив Украинской института национальной памяти.


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