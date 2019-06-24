Зеленский уволил начальника крымского управления СБУ

Шмитько пробыл на должности чуть больше года.

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым Александра Шмитько.

Об этом говорится в указе №424/2019.

Шмитько был назначен на эту должность в июне 2018 года предшественником Зеленского Петром Порошенко.

Напомним, что Зеленский после вступления в должность уволил целый ряд топ-сотрудников СБУ , среди которых заместители главы СБУ Виталий Маликов и Виктор Кононенко, начальник Главного следственного управления Григорий Остафийчук, начальники киевского, ровенского, одесского, львовского, винницкого, закарпатского, черновицкого, волынского управлений.

Президент также направил представление на увольнение главы СБУ Василия Грицака, но Верховная Рада отклонила его.

Де-факто Службу безопасности Украины сейчас возглавляет друг Зеленского Иван Баканов.