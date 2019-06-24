ZN: Боголюбов решил вернуть украинское гражданство

Бизнес-партнер Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов попросил вернуть ему украинское гражданство, от которого он отказался в "нулевых" годах.

Об этом сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.

"Геннадий Боголюбов, 15 лет назад отказавшийся от украинского гражданства, вернувшись в Украину перед вторым туром выборов, сразу же обратился в миграционную службу, чтобы исправить допущенную 15 лет назад ошибку и снова стать украинцем", - говорится в публикации издания.

По данным газеты, это может быть связано с угрозой экстрадиции Боголюбова как гражданина Израиля в США .

Если израильтянин совершил преступление в другом государстве, и этому есть веские доказательства; если с этим государством у Израиля подписан договор об экстрадиции; и если обвинения не имеют политической подоплеки, то правонарушитель после судебного решения вполне может быть передан Израилем государству, требующему выдачи преступника

Украина своих граждан иностранным государствам не выдает.

В мае 2019 года государственный Приватбанк начал судебные разбирательства против Боголюбова и Коломойского в США . В этом иске банк обвиняет своих бывших владельцев в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.