ZN: Боголюбов решил вернуть украинское гражданство
Бывший совладелец Приватбанка опасается экстрадиции в США.
Бизнес-партнер Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов попросил вернуть ему украинское гражданство, от которого он отказался в "нулевых" годах.
Об этом сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.
"Геннадий Боголюбов, 15 лет назад отказавшийся от украинского гражданства, вернувшись в Украину перед вторым туром выборов, сразу же обратился в миграционную службу, чтобы исправить допущенную 15 лет назад ошибку и снова стать украинцем", - говорится в публикации издания.
По данным газеты, это может быть связано с угрозой экстрадиции Боголюбова как гражданина Израиля в США.
Если израильтянин совершил преступление в другом государстве, и этому есть веские доказательства; если с этим государством у Израиля подписан договор об экстрадиции; и если обвинения не имеют политической подоплеки, то правонарушитель после судебного решения вполне может быть передан Израилем государству, требующему выдачи преступника
Украина своих граждан иностранным государствам не выдает.
В мае 2019 года государственный Приватбанк начал судебные разбирательства против Боголюбова и Коломойского в США. В этом иске банк обвиняет своих бывших владельцев в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.
Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США обвиняют в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении. Кроме этого, Коломойскому и Боголюбову вменяют нарушение специального федерального закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), предусматривающего расширенные и более суровые наказания за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации. RICO был написан именно для того, чтобы судить лидеров синдикатов и ОПГ, которые не принимают непосредственного участия в махинациях, а лишь дают указания.
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