Сеть кинотеатров в Грузии отказалась от кино на русском языке

Фильмы показывают только на грузинском и английском.

Самая крупная сеть кинотеатров в Грузии - Cavea - прекратила показы фильмов на русском языке. Как сообщает "Грузия Онлайн", теперь кино показывают только на грузинском или английском языках.

Показы фильмов на русском прекратили почти сразу после начала протестов, которые продолжаются с 20 июня. В Cavea подтверждают, что данное решение было принято в связи с событиями, развивающимися в последние дни. По их словам, это является проявлением солидарности к участникам антиоккупационной акции.

Кинотеатры сети Cavea расположены, в частности, в крупнейших торговых центрах Тбилиси Galleria Tbilisi, Tbilisi Mall и East Point.

Будут ли возобновлены русскоязычные сеансы в случае окончания протестов, не уточняется.