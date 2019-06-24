Сеть кинотеатров в Грузии отказалась от кино на русском языке

Фильмы показывают только на грузинском и английском.

Сеть кинотеатров в Грузии отказалась от кино на русском языке
Фото: twitter.com

Самая крупная сеть кинотеатров в Грузии - Cavea - прекратила показы фильмов на русском языке. Как сообщает "Грузия Онлайн", теперь кино показывают только на грузинском или английском языках.

Показы фильмов на русском прекратили почти сразу после начала протестов, которые продолжаются с 20 июня. В Cavea подтверждают, что данное решение было принято в связи с событиями, развивающимися в последние дни. По их словам, это является проявлением солидарности к участникам антиоккупационной акции.

Кинотеатры сети Cavea расположены, в частности, в крупнейших торговых центрах Тбилиси Galleria Tbilisi, Tbilisi Mall и East Point.

Будут ли возобновлены русскоязычные сеансы в случае окончания протестов, не уточняется.

Напомним, РоSSия заявила о прекращении полетов в Грузию и призвала МИД эвакуировать из страны всех туристов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходитГеращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходит
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий ТымчукВ Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSииВ Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSии
Фигурант дела об убийстве Гандзюк Мангер попросил о встрече с ЗеленскимФигурант дела об убийстве Гандзюк Мангер попросил о встрече с Зеленским
Блок рекламы


Похожие новости
Глава парламента Грузии подал в отставку на фоне протестовГлава парламента Грузии подал в отставку на фоне протестов
В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с роSSийским депутатом (обновлено)В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с роSSийским депутатом (обновлено)
Посол Украины в Грузии покинул выступление роSSийского депутата в знак протестаПосол Украины в Грузии покинул выступление роSSийского депутата в знак протеста
The New York Times отказалась от карикатур из-за обвинений в антисемитизмеThe New York Times отказалась от карикатур из-за обвинений в антисемитизме
Кабмин назначил замглавы Госкино Сергея НедзельскогоКабмин назначил замглавы Госкино Сергея Недзельского
Госкино запретило прокат второго сезона сериала "Сваты", 1+1 media обжалует это решениеГоскино запретило прокат второго сезона сериала "Сваты", 1+1 media обжалует это решение
Зеленский предоставил президентский самолет для возвращения детей из ГрузииЗеленский предоставил президентский самолет для возвращения детей из Грузии
Рада отказалась уволить КлимкинаРада отказалась уволить Климкина
СБУ официально отказалась показывать декларацию врио главы Баканова, - "Схемы"СБУ официально отказалась показывать декларацию врио главы Баканова, - "Схемы"
Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языкеКиевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке
Последние новости
Подгружаем последние новости