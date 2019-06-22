Жителя Мариуполя, который был информатором "ДНР", приговорили к 9 годам тюрьмы
Он передавал боевикам данные о передвижении украинских военных.
Приморский районный суд Мариуполя приговорил к девяти годам лишения свободы информатора "ДНР". Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"Сотрудники спецслужбы установили, что житель Мариуполя с ноября 2014 по январь 2015 по указанию боевиков собирал информацию о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники украинских подразделений, участвовавших в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области", - говорится в сообщении.
Полученные данные с помощью мобильного телефона он передавал двум представителям "ДНР".
Оперативники СБУ задержали злоумышленника в январе 2015 года.
Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации), ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Украину не пустили двух ирландцев с георгиевскими лентами, выкрикивавших "ДНР, вперед!".
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