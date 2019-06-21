Политзаключенного Балуха снова поместили в штрафной изолятор

Крымский фермер отбывает заключение в Тверской области РоSSии.

Политзаключенного Балуха снова поместили в штрафной изолятор
Фото: Крым.Реалии

Украинского политзаключенного в РФ Владимира Балуха, который отбывает заключение в колонии Тверской области РоSSии, снова поместили в штрафной изолятор.

Об этом в четверг, 20 июня, сообщил епископ Апостольской православной церкви (АПЦ) РоSSии, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко, передает "Крим.Реалии".

О том, что Балух находится в ШИЗО, епископ узнал при попытке передачи в колонию посылки украинцу.

"Ему было назначена снова посылка и передача ... Пошли сегодня. Сегодня, я, когда приёмщица выясняла, назначена или не назначена, пришла информация, что Балух снова помещен в ШИЗО, и, соответственно, передача ему не назначена. Такая информация была примерно полчаса назад", - сказал Григорий Михнов-Вайтенко, добавив, что с какого числа украинец находится в штрафном изоляторе ему неизвестно.

В то же время адвокат Балуха Ольга Динзе сообщила, что ей ничего не известно об этом. Она добавила, что планирует поездку к своему подзащитному завтра, 21 июня.

В конце мая Балуха перевели в тюремную больницу. По словам адвоката, политзаключенный отказывался от тюремной еды.

Оккупационный суд Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел. С 29 марта 2019 года Балух находится в ИК-4 в Торжке Тверской области, куда его вывезли против его воли.


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