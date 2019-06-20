Климкин передумал баллотироваться в Раду
Достойного списка не нашлось, а мажоритарка оказалась не для министра.
Министр иностранных дел Павел Климкин передумал баллотироваться в Верховную Раду.
Об этом он написал на фейсбуке.
"Почему я все-таки не пошел в Раду? Все очень просто - команду единомышленников не нашел. То ли проблема во мне, то ли в существующих командах. Может, я слишком правильный. Кто знает. Может, и нет", - подчеркнул он.
По словам Климкина, его идея идти по мажоритарке, могла бы закончится тем, что он бы оказался бы в Раде, в которой уже все поделено и решено.
"Хотелось большего. И так, чтобы людям в глаза потом смотреть было не стыдно. Ну а пока я министр, ничего не привык делать в полсилы", - написал министр. Павел Климкин также отметил, что у него есть новые идеи и он начнет их осуществлять сразу после завершения работы министром.
Напомним, 17 мая Павел Климкин подал в отставку и объявил об участии в парламентских выборах. В конце мая Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что планирует баллотироваться в Верховную Раду как самовыдвиженец.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что предлагал Павлу Климкину остаться на должности главы МИДа, однако последний отказался от этого предложения.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
20.06.2019 13:41