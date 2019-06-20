Епифаний созывает синод ПЦУ на 24 июня из-за отделения Филарета

Православная церковь не считает произошедшее расколом.

Епифаний созывает синод ПЦУ на 24 июня из-за отделения Филарета
Фото: pomisna.info

Синод Православной церкви Украины соберется 24 июня в связи с решением трех архиереев во главе с Филаретом восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

Об этом сообщил на брифинге в четверг заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря).

"Произошло отделение небольшой части тех, кто принадлежал к единой поместной Украинской православной церкви в новую структуру, которая для того, чтобы подтвердить свои возможности и полномочия, присваивает себе историческое название УПЦ Киевского патриархата, но такой не является и быть не может", - озвучил он официальную позицию Православной церкви Украины.

По словам архиепископа, окончательное решение по поводу почетного патриарха Филарета (Денисенко), архиепископа Белгородского и Обоянского Иоасафа (Шибаева) и епископа Валуйского Петра (Москалева) и других участников собрания УПЦ КП будет принято на синоде.

"Окончательное решение будет принимать священный синод, который соберется в понедельник на свое заседание. Блаженнейший митрополит Епифаний собирает очередное заседание здесь, в Михайловском Златоверхом соборе. Священный синод даст свои оценки всем этим событиям", - сказал Евстратий.

Он добавил, что называть произошедшее расколом не стоит.

"Раскол происходит, когда церковь разделяется из-за важные догматические или канонические вопросы. А когда три архиерея, два из которых представляют одну епархию в РоSSии с шестью приходами, собирают собрание, где принимает участие 200 человек, но реально их было меньше,то это отделение, а не разделение или раскол", - сказал Евстратий.

Наказывать Филарета в ПЦУ не собираются.

"Так же, как мы не применяем никаких санкций или наказаний к митрополиту Онуфрию или патриарха Кирилла, так же, я думаю, никто не будет этого делать к патриарху Филарету. Просто в рамках Православной церкви Украины у него не будет никаких полномочий", - сказал архиепископ.


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