Крымского активиста Бекирова перевезли из СИЗО в больницу
Дочь политузника пытается выяснить дополнительную информацию.
Крымского активиста Эдема Бекирова вывезли из СИЗО Симферополя в кардиологическое отделение больницы. Об этом сообщила его дочь Элеонора Бекирова на своей странице в Фейсбуке.
Она написала, что пока не знает подробностей.
Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщала о прогрессировании у Бекирова диабета. 12 июня Европейский суд по правам человека обязал РоSSию срочно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. ЕСПЧ решил, что из-за ухудшения состояния здоровья Бекирова РоSSия должна поместить его в больницу не тюремного типа.
57-летнего жителя с. Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара 12 декабря 2018 года. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. На следующий день его арестовали на два месяца по подозрению в хранении боеприпасов и оружия. 7 июня Киевский райсуд Симферополя в оккупированном Крыму продлил арест Бекирова до 12 августа 2019 года.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
20.06.2019 10:47
20.06.2019 10:47