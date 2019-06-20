Крымского активиста Бекирова перевезли из СИЗО в больницу

Дочь политузника пытается выяснить дополнительную информацию.

Крымского активиста Бекирова перевезли из СИЗО в больницу
Эдем Бекиров
Фото: Крымская солидарность

Крымского активиста Эдема Бекирова вывезли из СИЗО Симферополя в кардиологическое отделение больницы. Об этом сообщила его дочь Элеонора Бекирова на своей странице в Фейсбуке.

Она написала, что пока не знает подробностей.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщала о прогрессировании у Бекирова диабета. 12 июня Европейский суд по правам человека обязал РоSSию срочно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. ЕСПЧ решил, что из-за ухудшения состояния здоровья Бекирова РоSSия должна поместить его в больницу не тюремного типа.

57-летнего жителя с. Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара 12 декабря 2018 года. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. На следующий день его арестовали на два месяца по подозрению в хранении боеприпасов и оружия. 7 июня Киевский райсуд Симферополя в оккупированном Крыму продлил арест Бекирова до 12 августа 2019 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской областиБывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Аваков представил американской делегации Atlantic Council свою концепцию деоккупации ДонбассаАваков представил американской делегации Atlantic Council свою концепцию деоккупации Донбасса
СБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской областиСБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской области
Экспертиза установила, что суд по делу Рожковой превысил полномочияЭкспертиза установила, что суд по делу Рожковой превысил полномочия
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские силовики провели обыск в доме крымского татаринаРоSSийские силовики провели обыск в доме крымского татарина
В Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активистаВ Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активиста
Amnesty International призывает присоединиться к акции в поддержку политузника Эдема БекироваAmnesty International призывает присоединиться к акции в поддержку политузника Эдема Бекирова
У заключенного крымскотатарского активиста Бекирова ухудшилось здоровье, - ДенисоваУ заключенного крымскотатарского активиста Бекирова ухудшилось здоровье, - Денисова
Из-за столкновения с активистами под стенами МВД пострадали трое правоохранителейИз-за столкновения с активистами под стенами МВД пострадали трое правоохранителей
Подозреваемый по делу Гандзюк Павловский вышел из СИЗО под домашний арестПодозреваемый по делу Гандзюк Павловский вышел из СИЗО под домашний арест
Подозреваемый в нападении на одесского активиста Михайлика ранил себя в СИЗОПодозреваемый в нападении на одесского активиста Михайлика ранил себя в СИЗО
Климкин: РФ незаконно продлила Балуху срок, не засчитав время в СИЗОКлимкин: РФ незаконно продлила Балуху срок, не засчитав время в СИЗО
Крючков внес залог в 7 млн и вышел из СИЗОКрючков внес залог в 7 млн и вышел из СИЗО
Один из участников нападения на активиста Сергея Стерненко уехал из УкраиныОдин из участников нападения на активиста Сергея Стерненко уехал из Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости