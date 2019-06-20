Крымского активиста Бекирова перевезли из СИЗО в больницу

Крымского активиста Эдема Бекирова вывезли из СИЗО Симферополя в кардиологическое отделение больницы. Об этом сообщила его дочь Элеонора Бекирова на своей странице в Фейсбуке.

Она написала, что пока не знает подробностей.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщала о прогрессировании у Бекирова диабета. 12 июня Европейский суд по правам человека обязал РоSSию срочно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. ЕСПЧ решил, что из-за ухудшения состояния здоровья Бекирова РоSSия должна поместить его в больницу не тюремного типа.

57-летнего жителя с. Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара 12 декабря 2018 года. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. На следующий день его арестовали на два месяца по подозрению в хранении боеприпасов и оружия. 7 июня Киевский райсуд Симферополя в оккупированном Крыму продлил арест Бекирова до 12 августа 2019 года.