Шевченковский суд признал увольнение Аласании с должности в НОТУ незаконным

Фактически Аласания так и не оставил должность председателя правления.

Шевченковский суд признал увольнение Аласании с должности в НОТУ незаконным

Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины о досрочном прекращении контракта председателя правления Зураба Аласании.

Об этом сообщила член набсовета Светлана Остапа на своей странице в Фейсбуке.

Информацию подтвердил и сам Аласания.

"Суд удовлетворил решение Зураба Аласании частично: решение Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта отменить", - написала Остапа.

При этом суд не удовлетворил иски Аласании к членам набсовета Татьяне Лебедевой и Остапе.

Напомним, 31 января наблюдательный совет НОТУ досрочно разорвал контракт с Аласанией, временным главой НОТУ назначили Николая Чернотицкого. Позже правление компании пересмотрело это решение и отсрочило прекращение контракта. Аласания сейчас находится в отпуске.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской областиБывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Аваков представил американской делегации Atlantic Council свою концепцию деоккупации ДонбассаАваков представил американской делегации Atlantic Council свою концепцию деоккупации Донбасса
СБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской областиСБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской области
Экспертиза установила, что суд по делу Рожковой превысил полномочияЭкспертиза установила, что суд по делу Рожковой превысил полномочия
Блок рекламы


Похожие новости
Портнов восстановлен в должности профессора КНУ имени Тараса ШевченкоПортнов восстановлен в должности профессора КНУ имени Тараса Шевченко
Медведчук признался в нелюбви к украинцамМедведчук признался в нелюбви к украинцам
У Зеленского не признали доказательством список коалиции от ПарубияУ Зеленского не признали доказательством список коалиции от Парубия
Апелляционный суд признал прослушку Розенблата нарушением депутатской неприкосновенностиАпелляционный суд признал прослушку Розенблата нарушением депутатской неприкосновенности
Зеленский внес представление на увольнение ЛуценкоЗеленский внес представление на увольнение Луценко
Литва признала геноцидом депортацию крымских татар в 1944 годуЛитва признала геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году
КС признал неконституционным е-декларирование для общественных активистовКС признал неконституционным е-декларирование для общественных активистов
Кононенко подал в отставку с должности замглавы СБУКононенко подал в отставку с должности замглавы СБУ
Филарет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академииФиларет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии
Кассационный админсуд Верховного суда отменил увольнение бывшего главы ВСЮ КолесниченкоКассационный админсуд Верховного суда отменил увольнение бывшего главы ВСЮ Колесниченко
Последние новости
Подгружаем последние новости