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Шевченковский суд признал увольнение Аласании с должности в НОТУ незаконным Фактически Аласания так и не оставил должность председателя правления. Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины о досрочном прекращении контракта председателя правления Зураба Аласании. Об этом сообщила член набсовета Светлана Остапа на своей странице в Фейсбуке. Информацию подтвердил и сам Аласания. "Суд удовлетворил решение Зураба Аласании частично: решение Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта отменить", - написала Остапа. При этом суд не удовлетворил иски Аласании к членам набсовета Татьяне Лебедевой и Остапе. Напомним, 31 января наблюдательный совет НОТУ досрочно разорвал контракт с Аласанией, временным главой НОТУ назначили Николая Чернотицкого. Позже правление компании пересмотрело это решение и отсрочило прекращение контракта. Аласания сейчас находится в отпуске.

LB.ua

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