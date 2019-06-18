У Зеленского не признали доказательством список коалиции от Парубия

Спикер настаивает, что в коалицию входили внефракционные депутаты.

У Зеленского не признали доказательством список коалиции от Парубия
Фото: Макс Требухов

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что спикер Андрей Парубий не предоставил список коалиции, который бы доказал ее наличие после выхода Радикальной партии в 2016 году.

Об этом говорится на сайте президента.

"Никаких новых доказательств, которые бы засвидетельствовали существование коалиции, он не предъявил. Он предоставил только список коалиции состоянию на 27 ноября 2014 года и список членов двух фракций - БПП и НФ - по состоянию на 14 апреля 2016 года, которые мы под сомнение не ставим и которые есть в материалах дела. Однако информацию о персональном составе фракций БПП и НФ с 29 марта 2016 го (когда фракция Радикальной партии Олега Ляшко окончательно заявила о выходе из коалиции) до 13 апреля 2016 года, когда якобы была создана новая коалиция, председатель Верховной Рады Украины не предоставил. Так же он не предоставил информации о персональном составе этих двух фракций состоянию на 2019 год", - заявил Вениславский.

Он считает, что последние заявления Андрея Парубия - это общеизвестная и устаревшая информация, которая не имеет никакого значения для рассмотрения дела и решения Конституционного Суда.

Напомним, позиция Зеленского в КСУ основана на том, что внефракционные депутаты не являются членами коалиции "Европейская Украина", поэтому она распалась 29 марта 2016 года с выходом Радикальной партии. В таком случае у президента уже три года есть право распустить парламент.

Другая сторона настаивает, что коалиция прекратила существование 17 мая 2019 года после выхода "Народного фронта". В таком случае Зеленский не имел права распускать парламент.


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