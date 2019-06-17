Зеленский заявил о подготовке к встрече в "нормандском формате"
"Я понимаю, что невозможно установить мир военным путем".
Внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время встретятся для подготовки встречи лидеров Украины, Германии, Франции и РоSSии.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном с президентом Франции Эмануэлем Макроном брифинге в Париже, сообщает Укринформ.
"Мы договорились о важности восстановления сотрудничества в рамках "нормандского формата". Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", - сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что украинский народ доверил ему поиск сложных компромиссов в Минском переговорном процессе.
"Завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий - это моя главная задача. Но я понимаю, что невозможно установить мир военным путем - он будет иметь слишком высокую цену в тысячи человеческих жизней. Единственный ключ к миру - это дипломатическое и санкционное давление. Поэтому я прошу его сохранить", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее о готовности Москвы встретиться в "нормандском формате" заявил глава МИД РоSSии Сергей Лавров.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк прогнозирует встречу в "нормандском формате" в середине июля.
"Нормандская четверка" - формат переговоров о разрешении конфликта на Донбассе, в который входят Украина, Германия, Франция и РоSSия. Последний саммит "нормандской четверки" состоялся еще осенью 2016 года. Бывший президент Петр Порошенко неоднократно говорил, что проблема "нормандского формата" не в его составе, а в нежелании Кремля к мирному урегулированию.
17 июня Владимир Зеленский прибыл в Париж с первым официальным визитом в качестве президента Украины.
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