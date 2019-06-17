Макрон перед встречей с Зеленским обсудил с Аваковым сотрудничество в авиасфере

Макрон и Аваков пересеклись на авиасалоне в Ле-Бурже.

Президент Франции Эммануэль Макрон перед встрече с Владимиром Зеленским обсудил с министром внутренних дел Арсеном Аваковым сотрудничество в авиасфере.

Макрон и Аваков пересеклись на авиасалоне в Ле-Бурже.

"Президент высоко оценил сотрудничество Украины и Франции: совместно с Airbus Helicopters развиваем систему авиабезопасности МВД, "Антонов" и Safran - создаем военно-транспортный Ан-188", - написал Аваков в твиттере.

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Напомним, что Зеленский 17 июня прибыл в Париж с официальным визитом.


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