Макрон перед встречей с Зеленским обсудил с Аваковым сотрудничество в авиасфере
Макрон и Аваков пересеклись на авиасалоне в Ле-Бурже.
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встрече с Владимиром Зеленским обсудил с министром внутренних дел Арсеном Аваковым сотрудничество в авиасфере.
Макрон и Аваков пересеклись на авиасалоне в Ле-Бурже.
"Президент высоко оценил сотрудничество Украины и Франции: совместно с Airbus Helicopters развиваем систему авиабезопасности МВД, "Антонов" и Safran - создаем военно-транспортный Ан-188", - написал Аваков в твиттере.
Напомним, что Зеленский 17 июня прибыл в Париж с официальным визитом.
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