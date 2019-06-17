Военное командование опровергло сообщения о занятии позиций в Донецке

Штаб ООС считает, что Украину хотят дискредитировать накануне поездки Зеленского в Париж и Берлин.

Военное командование опровергло сообщения о занятии позиций в Донецке
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Штаб Операции объединенных сил на Донбассе опроверг сообщения о том, что Добровольческий украинский корпус и Вооруженные силы якобы зашли в Донецк.

"В сети Интернет распространяется информация о якобы занятия позиций подразделением ДУК ПС и военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила непосредственно на территории города Донецка… Эта информация не соответствует действительности", - говорится в фейсбуке пресс-центра ООС.

По мнению военных, этот вброс направлен на дискредитацию украинской армии и первых лиц государства на фоне предстоящего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и зарубежных визитов президента Владимира Зеленского, которые запланированы на эту неделю.

"Командование операции Объединенных сил сообщает, что воины отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила надежно удерживают позиции на определенных участках ответственности, выполняющих боевые задачи в рамках действующего законодательства Украины и норм международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

Напомним, что 16 июня на Донбассе произошло 30 обстрелов, ранены двое военных.

12 июня командование ООС сообщило, что "около месяца назад" военные отдельной механизированной бригады им. Короля Данила вплотную приблизились к Донецку в районе Марьинки.


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