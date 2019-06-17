На Донбассе за сутки произошло 30 обстрелов, ранены двое военных

Активизацию боевых действий связали с заседанием ТКГ в среду.

?На Донбассе за сутки произошло 30 обстрелов, ранены двое военных
архивное фото
Фото: Макс Левин

В районе боевых действий на Донбассе 16 июня произошло обстрелов, в результате которых были ранены двое военных.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра Объединенных сил.

Дважды боевики использовали запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Обстрелы велись возле Водяного, Талаковки, Павлополя, Новотроицкого, Лебединского, Пищевика, Богдановки, Опытного, Широкино, Новогнатовки, Пивденного, Крымского, Новотошковского, Станицы Луганской.

По мнению командования ООС, активизация боевых действий связана с тем, что 19 июня в Минске запланировано проведение очередного заседания трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования на Донбассе.

Напомним, 15 июня на Донбассе произошел 21 обстрела, украинские подразделения не понесли потерь.

14 июня было 24 обстрела, один украинский военный был ранен.


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