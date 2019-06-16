С начала дня на Донбассе произошло девять обстрелов, ранен один военный
Боевики использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло девять обстрелов со стороны роSSийских вооруженных формирований. Был ранен один украинский военнослужащий.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.
Огонь велся возле Водяного, Талаковки, Павлополя, на окраине Новотроицкого, возле Лебединского, а также у Крымского, Новотошковского, Пивденного.
Боевики использовали гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сводке.
Напомним, 15 июня на Донбассе произошел 21 обстрела, украинскиие подразделения не понесли потерь.
14 июня было 24 обстрела, один украинский военный был ранен.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
16.06.2019 22:09
16.06.2019 22:26