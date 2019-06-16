С начала дня на Донбассе произошло девять обстрелов, ранен один военный

Боевики использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

С начала дня на Донбассе произошло девять обстрелов, ранен один военный
Фото: dpsu.gov.ua

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло девять обстрелов со стороны роSSийских вооруженных формирований. Был ранен один украинский военнослужащий.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.

Огонь велся возле Водяного, Талаковки, Павлополя, на окраине Новотроицкого, возле Лебединского, а также у Крымского, Новотошковского, Пивденного.

Боевики использовали гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сводке.

Напомним, 15 июня на Донбассе произошел 21 обстрела, украинскиие подразделения не понесли потерь.

14 июня было 24 обстрела, один украинский военный был ранен.


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