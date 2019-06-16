Гройсман пожаловался на "враждебную" правоохранительную систему при Порошенко

"У предыдущего президента воли не было, и мои разговоры заканчивались ничем".

Гройсман пожаловался на "враждебную" правоохранительную систему при Порошенко

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что надеется на изменение правоохранительной системы с приходом президента Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью "Фактам недели" на ICTV, говоря о перспективах детенизации экономики и привлечения инвестиций.

"Кое-что мне удалось сделать, но много чего не удалось, потому что вся система вокруг меня была враждебной. Возьмите СБУ, прокуратуру, таможенники - они взяли в оборот эту историю, и мне сложно было пробить. А поменять кого-то в этой системе у меня не было никаких рычагов. Сегодня у меня есть надежда, что с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система, туда придут нормальные люди, которые будут работать над тем, чтобы создать нормальные условия для экономики", - сказал он.

"Раньше, к превеликому сожалению, у предыдущего президента такой воли не было, и мои разговоры заканчивались ничем. Сейчас у меня есть шанс", - заявил Гройсман.

Напомним, что в январе 2019 года Гройсман поддержал выдвижение Порошенко на второй срок.

На досрочные выборы в Верховную Раду премьер-министр ведет собственную политическую силу "Украинская стратегия".


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