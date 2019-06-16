Яценюк: я предлагал Гонтаревой в 2014-м выдать такое же постановление, которое спасло гривну в 2004 году

?Яценюк: я предлагал Гонтаревой в 2014-м выдать такое же постановление, которое спасло гривну в 2004 году
Арсений Яценюк
Фото: nfront.org.ua

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что в 2014 году советовал тогдашней руководительнице Нацбанка Валерии Гонтаревой ввести валютные регуляции, чтобы предотвратить падение гривны.

Яценюк напомнил, что когда он был и.о. главы НБУ во время Оранжевой революции 2004 года, "банки начали закрываться, банкоматы перестали работать, курс с 5 гривен за доллар вылетел на 8".

"Я тогда принимаю жесткое решение - введение валютных регуляций, жестких ограничений. Сам завожу наличную валюту как Нацбанк, сам корректирую курс, запрещаю выдавать депозиты, даю рефинансирования банкам", - рассказал он о своих действиях.

"Три недели - и все стало на место. Курс с 8 на 5 Ни один вкладчик в 2004 году не потерял свой вклад. Ни один не упал, когда люди остались бы без денег", - вспомнил он.

В конце 2014 года, когда снова начался отток валюты, рассказал Яценюк, он встретился с Гонтаревой в кабинете бывшего главы АП Бориса Ложкина.

"Есть корпоративная культура между премьер-министром и Нацбанком. Я не выйду в телевизор рассказывать о том, какой Национальный банк. Это неправильно. Ты внутри разбирайся. Я говорю: "Валерия Алексеевна, послушайте внимательно. У нас очень, очень плохая тенденция. Я вас прошу, возьмите постановление 2004 года, измените фамилию Яценюк на Гонтарева, сделайте это уже. Там нет ничего гениального, но это работает", - рассказал Яценюк.

Однако, по его словам, Нацбанк не сделал этого, и гривна упала до 37 за доллар. "Я прерываю заседание Кабинета министров в прямом эфире, еду к президенту. Обращаюсь, чтобы глава Национального банка приехала к президенту. Мы встретились, проговорили, вышли с публичным заявлением. Курс из 37 упал до 29".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
Зеленский внес представление на увольнение ЛуценкоЗеленский внес представление на увольнение Луценко
Находящийся под санкциями США отель в оккупированном Крыму получил международную премиюНаходящийся под санкциями США отель в оккупированном Крыму получил международную премию
Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской областиБывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Зеленский уволил руководителя Госуправления делами КуцыкаЗеленский уволил руководителя Госуправления делами Куцыка
Блок рекламы


Похожие новости
Яценюк: если на "Стене" кто-то украл, пускай отвечаетЯценюк: если на "Стене" кто-то украл, пускай отвечает
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборыЯценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
Международные следователи представят новые данные о крушении МН17 над Донбассом в 2014 годуМеждународные следователи представят новые данные о крушении МН17 над Донбассом в 2014 году
Предшественники действующего президента тоже нарушали Конституцию, - Яценюк о решении Зеленского распустить РадуПредшественники действующего президента тоже нарушали Конституцию, - Яценюк о решении Зеленского распустить Раду
Яценюк о заявлениях Бойко и Медведчука о скидках на газ: У нас уже были "скидки"... В результате мы потеряли КрымЯценюк о заявлениях Бойко и Медведчука о скидках на газ: У нас уже были "скидки"... В результате мы потеряли Крым
Украина сможет вступить в ЕС в 2025-2027 году, - ПарубийУкраина сможет вступить в ЕС в 2025-2027 году, - Парубий
Литва признала геноцидом депортацию крымских татар в 1944 годуЛитва признала геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году
"Народный фронт" опроверг выезд Яценюка за границу"Народный фронт" опроверг выезд Яценюка за границу
В Славянске открыли памятник погибшему в 2014 году генералу КульчицкомуВ Славянске открыли памятник погибшему в 2014 году генералу Кульчицкому
Деснянский суд вел заседания по делу беркутовца, который умер в 2017 годуДеснянский суд вел заседания по делу беркутовца, который умер в 2017 году
Последние новости
Подгружаем последние новости