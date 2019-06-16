?Яценюк: я предлагал Гонтаревой в 2014-м выдать такое же постановление, которое спасло гривну в 2004 году

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что в 2014 году советовал тогдашней руководительнице Нацбанка Валерии Гонтаревой ввести валютные регуляции, чтобы предотвратить падение гривны.

Яценюк напомнил, что когда он был и.о. главы НБУ во время Оранжевой революции 2004 года, "банки начали закрываться, банкоматы перестали работать, курс с 5 гривен за доллар вылетел на 8".

"Я тогда принимаю жесткое решение - введение валютных регуляций, жестких ограничений. Сам завожу наличную валюту как Нацбанк, сам корректирую курс, запрещаю выдавать депозиты, даю рефинансирования банкам", - рассказал он о своих действиях.

"Три недели - и все стало на место. Курс с 8 на 5 Ни один вкладчик в 2004 году не потерял свой вклад. Ни один не упал, когда люди остались бы без денег", - вспомнил он.

В конце 2014 года, когда снова начался отток валюты, рассказал Яценюк, он встретился с Гонтаревой в кабинете бывшего главы АП Бориса Ложкина.

"Есть корпоративная культура между премьер-министром и Нацбанком. Я не выйду в телевизор рассказывать о том, какой Национальный банк. Это неправильно. Ты внутри разбирайся. Я говорю: "Валерия Алексеевна, послушайте внимательно. У нас очень, очень плохая тенденция. Я вас прошу, возьмите постановление 2004 года, измените фамилию Яценюк на Гонтарева, сделайте это уже. Там нет ничего гениального, но это работает", - рассказал Яценюк.

Однако, по его словам, Нацбанк не сделал этого, и гривна упала до 37 за доллар. "Я прерываю заседание Кабинета министров в прямом эфире, еду к президенту. Обращаюсь, чтобы глава Национального банка приехала к президенту. Мы встретились, проговорили, вышли с публичным заявлением. Курс из 37 упал до 29".