Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Сейчас идет оформление документов.
Бывший заместитель министра обороны Украины Юрий Гусев претендует на пост главы Херсонской области.
Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил четвертый номер в списке "Слуги народа" Давид Арахамия. Гусев тоже должен был баллотироваться в Верховную Раду от этой партии, но передумал.
"Он пойдет на руководителя области... Херсонской, насколько я слышал. Сейчас идет оформление", - рассказал Арахамия.
Гусев - президент общественной организации "Международное объединение Землячество Херсонщины", в совет которой входит бывший губернатор Андрей Гордеев, а также председатель облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в убийстве Екатерины Гандзюк.
Напомним, ранее Юрий Гусев был 41 номером в списке кандидатов "Слуги народа" в Верховную Раду.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
15.06.2019 19:37