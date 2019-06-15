"Оппозиционная платформа" подала документы в ЦИК

В субботу, 15 июня, представители пророSSийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" подали документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатами в народные депутаты.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу партии.

"Сплав молодости и опыта - так можно охарактеризовать список Оппозиционной платформы - За жизнь… Это молодые люди и уже опытные государственники, которые знают, как вывести страну из кризиса, возродить экономику и обеспечить гражданам достойную социальную защиту", - говорится в сообщении.

Список партии возглавил депутат Верховной Рады Юрий Бойко.

В первую пятерку также входят Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин.

Напомним, что еще одна часть экс-"регионалов" баллотируется в Верховную Раду по списку "Оппозиционного блока".

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