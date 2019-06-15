Жителя Харькова арестовали по подозрению в поджоге волонтерской палатки

Защита просила не избирать меру пресечения или домашний арест.

Жителя Харькова арестовали по подозрению в поджоге волонтерской палатки
В Харькове ночью подожгли волонтерскую палатку
Фото: objectiv.tv

Дзержинский райсуд Харькова в субботу, 15 июня, избрал меру пресечения местному жителю Игорю Полтавскому, который подозревается в поджоге волонтерской палатки на площади Свободы.

Он будет находиться под стражей в Харьковском учреждении исполнения наказаний №27 без права на залог, пишет "Интерфакс-Украина".

Защита просила не избирать меру пресечения вообще либо поместить подозреваемого под домашний арест.

Мужчине вменяют ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

Напомним, палатка "Все для перемоги" была установлена на пл.Свободы в Харькове в середине сентября 2014 года. По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой для помощи армии и переселенцам.

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать палатку. В тот же день мэр города Геннадий Кернес заявил о поддержке петиции и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы ее реализовать, если она наберет необходимое количество голосов. В течение 9 мая петиция набрала более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения.

11 мая на сайте Харьковского горсовета было опубликовано предписание департамента территориального контроля о сносе палатки, поскольку, по мнению чиновников, она была установлена самовольно и с нарушениями законодательства. В документе указано, что если в течение трех дней палатка не будет демонтирована добровольно, ее демонтируют на основании решения исполкома.

После протестов мэрия предложила перенести палатку с проспекта Свободы на площадь Защитников Украины. 17 мая суд отклонил иск горсовета о сносе палатки, поскольку адвокаты не смогли доказать, что она угрожает нацбезопасности.

20 мая волонтерскую палатку подожгли.


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