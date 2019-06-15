Обвиняемый в госизмене Ефремов идет в Раду в первой десятке "Оппоблока"

Он заменил Владимира Пилипенко.

Обвиняемый в госизмене Ефремов идет в Раду в первой десятке "Оппоблока"
Фото: Макс Левин

Экс-глава парламентской фракции "Партии регионов" Александр Ефремов, которого обвиняют в госизмене, займет место Владимира Пилипенко в первой десятке избирательного списка партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Об этом сообщил народный депутат, лидер партии "Наши" Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина", говорится на сайте политсилы.

"Александр Сергеевич [Ефремов] уже три года находится в местах лишения свободы по абсолютно надуманным обвинениям, не имеющим доказательной базы. Я очень надеюсь, что это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко. Я бы хотел, чтобы на это обратил внимание Зеленский и все-таки освободил этих людей", - заявил Мураев.

Он сообщил, что Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка "Оппозиционного блока" вместо Владимира Пилипенко, который принял решение не участвовать в избирательной кампании.

"Владимир Пилипенко – заслуженный юрист Украины. Я знаю, его как очень квалифицированного юриста, который показал свой профессионализм. Когда начался скандал, он сам инициировал встречу. Мы очень долго говорили, и, я считаю, он принял очень взвешенное, трезвое политическое решение - не участвовать в избирательной кампании, а сосредоточится на своей профессиональной карьере юриста", - рассказал Мураев.

Напомним, в апреле суд продлил арест Ефремова до 22 июня. Его обвиняют в государственной измене, совершении умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины, организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР", организации захватов зданий, где располагались Луганская облгосадминистрация и УСБУ в Луганской области.

Ефремова задержали 30 июля 2016 в аэропорту перед вылетом в Австрию, арестовали на следующий день. Он находится под арестом почти два с половиной года.


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