Украина завершила госиспытания ракет "Ольха-Р"

Поставка на вооружение состоится в ближайшее время.

Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Степан Полторак и секретарь СНБО Александр Данилюк приняли участие в завершающих испытаниях ракетного комплекса и ракет "Ольха-Р".

Об этом говорится на сайте Минобороны.

"Только что мы завершили государственное испытание системы и реактивного боеприпаса к нему "Ольха-Р". Особенности системы и боеприпаса в том, что во-первых, она значительно превышает тактико-технические характеристики таких типов зарубежного производства. Во-вторых, появилась возможность корректировать траекторию полета, значительно повысилась точность этого боеприпаса. Важно, что комплектующие как для системы, так и для боеприпаса - полностью украинского производства. После отработки акта и завершения рассмотрения всех аспектов испытания я планирую в ближайшее время подписать приказ по поставке на вооружение Вооруженных Сил Украины и комплекса, и боеприпаса", - заявил министр.

До конца года должны также завершиться госиспытания боеприпасов "Ольха-М" и крылатой ракеты "Нептун".

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Напомним, что Украина разрабатывает ракетную систему "Ольха" и боеприпасы к ней уже несколько лет. Впервые о ней рассказал зимой 2016 года президент Петр Порошенко.

Ракеты для "Ольхи" разработало конструкторское бюро "Луч". Выпускает их ГАХК "Артем".