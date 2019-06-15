РоSSия начала выдавать паспорта жителям ОРДЛО

Первые документы вручили в пятницу в Ростовской области.

РоSSия начала выдавать паспорта жителям ОРДЛО
Фото: omskregion.info

РоSSия в пятницу, 14 июня, выдала паспорта первым 60 жителям оккупированных ею районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщило агентство ТАСС.

В Ростовской области для выдачи паспортов были открыты два специализированных отделения по вопросам миграции. Одно в Неклиновском районе, где выдают документы жителям Донецкой области, другое - в Новошахтинске для жителей Луганской области.

Напомним, 24 апреля президент РоSSии Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи роSSийского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

1 мая он издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.

МИД Украины заявил, что роSSийские паспорта, выдаваемые жителям ОРДЛО будут недействительными и назвал указ Путина "ничтожным". При этом Украина намерена добиваться санкций против РоSSии за "паспортную агрессию".


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