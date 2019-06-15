?Пограничники отработали защиту побережья Азовского моря от вторжения вражеского десанта

"Боевые экипажи "БТР" и "Humvee" совершили маневрирования на бронированной технике и метко били по целям".

Украинские пограничники из состава Объединенных сил провели учения на побережье Азовского моря, в ходе которых отработали отражение вражеского десанта.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

"Боевые экипажи "БТР" и "Humvee" Донецкого пограничного отряда в полевых условиях, приближенных к боевым, в очередной раз отработали вопросы участия пограничных подразделений в противодесантной обороне побережья Азовского моря в районе проведения операции Объединенных сил. Несмотря на резкие изменения погоды - от жары до проливных дождей, «зеленые береты» совершили маневрирования на бронированной технике и метко били по целям, в том числе на ходу", - говорится в сообщении.

Фото: Скриншот видео

Фото: Скриншот видео

Отмечается, что военнослужащие усовершенствовали практические навыки механиков-водителей по управлению боевой техникой, а также наводчиков башенно-пулеметных установок в знании материальной части оружия и ведению огня днем и ночью.

Для разведки положения противника, местности и корректировки огня также применялись беспилотники.

Напомним, ранее, в мае, подразделения ООС на учениях отработали уничтожение морского десанта противника.