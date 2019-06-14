Международные следователи представят новые данные о крушении МН17 над Донбассом в 2014 году

Сначала они проведут закрытую встречу с родственниками погибших в катастрофе.

Международные следователи представят новые данные о крушении МН17 над Донбассом в 2014 году
Фото: ЕРА/UPG

Международные следователи, расследующие крушение "Боинга 777" над Донбассом 2014 года сообщат о новых данных катастрофы 19 июня. Об этом сообщает Business-standard.

Отмечается, что прежде чем повести открытую пресс-конференцию, следователи проведут закрытую встречу с родственниками погибших в катастрофе Боинга, чтобы сначала их проинформировать о результатах расследования.

В состав совместной следственной группы входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Международная группа следователей установила, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части новейшей роSSийской зенитной ракеты "Бук-М1-2".

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР").

В начале июня 2019 года были обнародованы новые доказательства причастности россиян к крушению МН17. В день когда из установки ЗРК "Бук" был атакован рейс МН17, более чем 170 военнослужащих подразделений ПВО РФ находились вблизи границы в Ростовской области. А 15 июля, за два дня до кршения лайнера, они получили сухие пайки на 5 суток.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
В Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активистаВ Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активиста
Зеленский внес представление на увольнение ЛуценкоЗеленский внес представление на увольнение Луценко
В первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и ЗаманаВ первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана
Находящийся под санкциями США отель в оккупированном Крыму получил международную премиюНаходящийся под санкциями США отель в оккупированном Крыму получил международную премию
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве почтили память 49 военных, погибших при крушении Ил-76 под ЛуганскомВ Киеве почтили память 49 военных, погибших при крушении Ил-76 под Луганском
Зеленский почтил память 49 военных, погибших при крушении Ил-76 под ЛуганскомЗеленский почтил память 49 военных, погибших при крушении Ил-76 под Луганском
Иран назвал новые санкции США "экономическим терроризмом"Иран назвал новые санкции США "экономическим терроризмом"
Украина сможет вступить в ЕС в 2025-2027 году, - ПарубийУкраина сможет вступить в ЕС в 2025-2027 году, - Парубий
Минздрав утвердил новые стандарты экстренной медицинской помощиМинздрав утвердил новые стандарты экстренной медицинской помощи
Литва признала геноцидом депортацию крымских татар в 1944 годуЛитва признала геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году
В СМИ попали новые доказательства причастности россиян к крушению МН17В СМИ попали новые доказательства причастности россиян к крушению МН17
Премьер Малайзии потребовал более веских доказательств против РоSSии в деле о крушении MH17Премьер Малайзии потребовал более веских доказательств против РоSSии в деле о крушении MH17
В Славянске открыли памятник погибшему в 2014 году генералу КульчицкомуВ Славянске открыли памятник погибшему в 2014 году генералу Кульчицкому
США не будут признавать роSSийские паспорта, выданные в Крыму и на Донбассе, - ВолкерСША не будут признавать роSSийские паспорта, выданные в Крыму и на Донбассе, - Волкер
Последние новости
Подгружаем последние новости