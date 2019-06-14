Климкин опроверг свое назначение послом в США
Ранее Рада отказалась принять отставку главы МИД.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию о возможном назначении послом Украины в Соединенных Штатах Америки.
Об этом он сообщил в Тwitter.
"Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать. Я тоже, как человек вежливый и воспитанный, постараюсь никого никуда не посылать", - написал глава МИД.
Ранее сегодня СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах распространили информацию о том, что после ухода с должности главы МИД Климкин станет послом Украины в США.
Напомним, 30 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об освобождении Павла Климкина от должности министра иностранных дел. 6 июня Верховная Рада не поддержала его увольнение.
11 июня Климкин попросил нардепов поддержать его отставку.
Ранее он заявил, что планирует баллотироваться в Раду по мажоритарке.
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14.06.2019 19:55